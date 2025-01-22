У Родриго 11 (8+3) очков в 9 последних матчах за «Реал». Бразилец сделал дубль в матче с «Зальцбургом»

Родриго забил первые голы в сезоне Лиги чемпионов.

Вингер «Реала » сделал дубль в матче с «Ред Булл Зальцбург » в 7-м туре общего этапа турнира (2:0, первый тайм). В 9 последних матчах за клуб во всех турнирах бразилец отличился 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .