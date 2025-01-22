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  • «Не скажу, что «Реал» плохо играет – они одни из лучших в мире. Мы знаем свою роль, но видим возможность показать, что стали сильнее». Тренер «Зальцбурга» Леч перед матчем ЛЧ
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«Не скажу, что «Реал» плохо играет – они одни из лучших в мире. Мы знаем свою роль, но видим возможность показать, что стали сильнее». Тренер «Зальцбурга» Леч перед матчем ЛЧ

Тренер «Ред Булл Зальцбург» поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

Сегодня команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Винисиус и Мбаппе великолепны, но, говоря о «Реале», мы имеем в виду не только конкретных игроков, у них также есть Беллингем. Нашей команде предстоит встретиться с одними из лучших в мире, и будет важно избежать ненужных потерь и не дать им быстро перейти из обороны в атаку – они способны забить даже при небольшом шансе.

Мы выходим на матч, зная, какая роль отведена каждой из команд – нам противостоит действующий чемпион. Но мы также воспринимаем это как возможность показать, что стали сильнее, в противостоянии с таким соперником.

Не сказал бы, что «Реал» играет плохо, потому что это одна из лучших команд в мире, и их стандарты очень высоки. Говорить об их плохой игре – это очень жесткая критика, потому что в некоторых матчах они сыграли не лучшим образом, но в других показывали высокий уровень» – сказал Томас Леч.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoТомас Леч
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Австрия
logoЛа Лига
logoРед Булл Зальцбург
logoДжуд Беллингем
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
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