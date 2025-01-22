«Галатасарай» был бы вторым в Бундеслиге, считает Демирбай: «Бавария», мы, «Байер», «Лейпциг», «Боруссия»: так выглядела бы таблица. У нас высочайшее качество во всех аспектах»
Керем Демирбай считает, что «Галатасарай» был бы второй командой Бундеслиги.
– Со спортивной точки зрения, где «Галатасарай» оказался бы в Бундеслиге?
– Если бы мы играли в Бундеслиге, многим клубам пришлось бы беспокоиться. Мы определенно были бы одним из лучших клубов. «Бавария», «Галатасарай», «Байер», «Лейпциг», «Боруссия»: думаю, что именно так в конечном итоге выглядела бы таблица.
У нас высочайшее качество во всех аспектах. Когда уходит Виктор Осимхен, на поле появляется Миши Батшуайи. Когда уходит Лукас Торрейра, появляется Керем Демирбай, – заявил полузащитник «Галатасарая», в прошлом выступавший в Бундеслиге.
«Галатасарай» можно сравнить с «Реалом» по размеру и количеству фанатов, это клуб-победитель. Здесь речь только о титулах и кубках». Демирбай о стамбульцах
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: SPOX
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