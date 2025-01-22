«Галатасарай» был бы вторым в Бундеслиге, считает Демирбай: «Бавария», мы, «Байер», «Лейпциг», «Боруссия»: так выглядела бы таблица. У нас высочайшее качество во всех аспектах»

Керем Демирбай считает, что «Галатасарай» был бы второй командой Бундеслиги.

– Со спортивной точки зрения, где «Галатасарай» оказался бы в Бундеслиге?

– Если бы мы играли в Бундеслиге, многим клубам пришлось бы беспокоиться. Мы определенно были бы одним из лучших клубов. «Бавария », «Галатасарай», «Байер », «Лейпциг », «Боруссия »: думаю, что именно так в конечном итоге выглядела бы таблица.

У нас высочайшее качество во всех аспектах. Когда уходит Виктор Осимхен, на поле появляется Миши Батшуайи. Когда уходит Лукас Торрейра, появляется Керем Демирбай, – заявил полузащитник «Галатасарая », в прошлом выступавший в Бундеслиге.

«Галатасарай» можно сравнить с «Реалом» по размеру и количеству фанатов, это клуб-победитель. Здесь речь только о титулах и кубках». Демирбай о стамбульцах