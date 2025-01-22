«Галатасарай» можно сравнить с «Реалом» по размеру и количеству фанатов, это клуб-победитель. Здесь речь только о титулах и кубках». Демирбай о стамбульцах

Керем Демирбай высказался о восприятии турецкого «Галатасарая».

– Как ты оцениваешь масштаб «Галатасарая»?

– По размеру клуба и количеству болельщиков можно сравнить его с мадридским «Реалом».

«Галатасарай» – это клуб-победитель. Здесь речь идет только о титулах и кубках.

Побеждать, побеждать, побеждать. Вы чувствуете это каждый день, – заявил полузащитник «Галатасарая».