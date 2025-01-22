Мбаппе номинирован на приз лучшему игроку января в Ла Лиге. У форварда «Реала» 2 гола в 2 матчах

Килиан Мбаппе может быть признан лучшим футболистом января в Ла Лиге.

Нападающий «Реала» включен в пятерку футболистов, из которых при помощи голосования будет выбираться победитель. В этом месяце француз провел две игры в чемпионате и в одной из них сделал дубль.

Также на награду претендуют Уго Дуро («Валенсия»), Кике Гарсия («Алавес»), Луис Милья («Хетафе») и Доди Лукебакио («Севилья»).