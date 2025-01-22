Мбаппе номинирован на приз лучшему игроку января в Ла Лиге. У форварда «Реала» 2 гола в 2 матчах
Килиан Мбаппе может быть признан лучшим футболистом января в Ла Лиге.
Нападающий «Реала» включен в пятерку футболистов, из которых при помощи голосования будет выбираться победитель. В этом месяце француз провел две игры в чемпионате и в одной из них сделал дубль.
Также на награду претендуют Уго Дуро («Валенсия»), Кике Гарсия («Алавес»), Луис Милья («Хетафе») и Доди Лукебакио («Севилья»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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