Мбаппе – лучший футболист «Реала» в декабре. Форвард набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах

Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в декабре.

Французский нападающий получил награду по итогам месяца, победив в голосовании болельщиков.

Мбаппе опередил Антонио Рюдигера , Джуда Беллингема , Федерико Вальверде и Родриго .

В декабре Мбаппе провел 6 матчей за мадридцев, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .