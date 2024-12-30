Мбаппе – лучший футболист «Реала» в декабре. Форвард набрал 7 (5+2) очков в 6 матчах
Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в декабре.
Французский нападающий получил награду по итогам месяца, победив в голосовании болельщиков.
Мбаппе опередил Антонио Рюдигера, Джуда Беллингема, Федерико Вальверде и Родриго.
В декабре Мбаппе провел 6 матчей за мадридцев, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fútbol Mahou
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