Магуайр об «МЮ»: «Внимание к игрокам – неотъемлемая часть игры в этом клубе, Руни и Бекхэм проходили через это. Капитан я или нет, я считаю себя лидером»
Харри Магуайр считает, что отсутствие капитанской повязки не повлияло на него.
«Я не стал бы связывать с этим свою форму – независимо от того, являюсь я капитаном или нет, я считаю себя лидером в этой команде. Теперь у меня есть опыт, я здесь уже более пяти лет.
Я знаю, что временами, когда играешь за этот клуб, бывает множество взлетов и падений, и каждый проигранный матч приковывает к игрокам пристальное внимание, они становятся мишенью – это неотъемлемая часть игры в этом клубе.
Я смотрю на предыдущих игроков, таких как Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм – к ним было пристальное внимание, и они были игроками мирового класса. Если они проходили через такое, то это может произойти с кем угодно. Играть за этот клуб – огромная привилегия и честь, и я бы не променял это ни на что другое», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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