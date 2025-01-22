«МЮ» может вернуть Каррераса из «Бенфики» за 18 млн евро. Клуб продал левого защитника прошлым летом за 6 млн
«МЮ» рассматривает Альваро Каррераса на левый фланг обороны.
Ранее «Манчестер Юнайтед» предложил 30 млн евро за защитника «Лечче» Патрика Доргу. Французский клуб настаивает на 40 млн с учетом бонусов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у манкунианцев также есть другие варианты на позицию левого защитника – среди них Альваро Каррерас.
«МЮ» продал игрока «Бенфике» прошлым летом за 6 млн евро, но может выкупить его обратно за 18 миллионов евро, воспользовавшись пунктом в его контракте.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Каррерас сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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