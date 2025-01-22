61-летний Катанец расторг контракт с Узбекистаном из-за проблем со здоровьем. Словенец возглавлял сборную с 2021-го
Соглашение прервано по обоюдному согласию из-за проблем специалиста со здоровьем. Катанец возглавлял сборную с августа 2021 года.
«В своем обращении словенский тренер отметил, что в нынешнем состоянии он не может полноценно и профессионально выполнять свои обязанности.
Он выразил благодарность за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество, а также пожелал нашей сборной удачи в отборочных матчах чемпионата мира.
В свою очередь Ассоциация футбола Узбекистана благодарит Сречко Катанеца за работу. Он желает поправить здоровье и успешно продолжить тренерскую карьеру.
Контракт был расторгнут по-дружески. Мы работаем над назначением подходящей кандидатуры на должность главного тренера сборной», – сказано в сообщении пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана.
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