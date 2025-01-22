61-летний Катанец расторг контракт с Узбекистаном из-за проблем со здоровьем. Словенец возглавлял сборную с 2021-го

61-летний Сречко Катанец и сборная Узбекистана расторли контракт.

Соглашение прервано по обоюдному согласию из-за проблем специалиста со здоровьем. Катанец возглавлял сборную с августа 2021 года.

«В своем обращении словенский тренер отметил, что в нынешнем состоянии он не может полноценно и профессионально выполнять свои обязанности.

Он выразил благодарность за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество, а также пожелал нашей сборной удачи в отборочных матчах чемпионата мира.

В свою очередь Ассоциация футбола Узбекистана благодарит Сречко Катанеца за работу. Он желает поправить здоровье и успешно продолжить тренерскую карьеру.

Контракт был расторгнут по-дружески. Мы работаем над назначением подходящей кандидатуры на должность главного тренера сборной», – сказано в сообщении пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана .