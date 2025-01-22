«Факел» расторг контракт с Селе и подписал Габараева из казахстанского «Тобола»
«Факел» расторг контракт с Табо Селе и подписал договор с Альбертом Габараевым.
28-летний Селе уходит в связи с проблемами со здоровьем в семье. Пресс-служба воронежского клуба сообщает, что хавбек до окончания срока действовавшего контракта сможет выступать только за команды из ЮАР.
27-летний Габараев последние два сезона играл за казахстанский «Тобол».
«Ранее российский защитник выступал за столичную «Родину», астраханский «Волгарь», армянские клубы «Ноа» и «Уэст Армения», а также белорусскую «Городею».
Рады видеть тебя в команде, Альберт!» – сказано в сообщении «Факела».
Квеквескири о том, сколько денег ему надо в месяц в Воронеже: «200-250 тысяч – c полноценной семьей для хорошей жизни. Чтобы хотя бы два раза сходить в ресторан и иметь досуг»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Факела»
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