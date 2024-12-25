Марков об усилении для «Факела»: «Бруну не подходит под наш стиль. Пусть будет Левандовски – нужны голы. В обороне у нас все хорошо»
Евгений Марков порассуждал о том, кто из звезд футбола мог бы усилить «Факел».
– Кого бы хотели взять в команду под усиление на вторую часть сезона? Представим, что вы можете взять любого футболиста со всего мира.
– Так, ну Бруну Фернандеш не подходит под наш стиль игры (смеется). Даже не знаю. Пусть это будет Левандовски. Это хороший футболист, нам нужны голы.
– В оборону не нужно усиление?
– Нет, в обороне у нас все хорошо, – сказал форвард клуба из Воронежа.
«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ с 14 очками после 18 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем