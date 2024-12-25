Марков об усилении для «Факела»: «Бруну не подходит под наш стиль. Пусть будет Левандовски – нужны голы. В обороне у нас все хорошо»

Евгений Марков порассуждал о том, кто из звезд футбола мог бы усилить «Факел».

– Кого бы хотели взять в команду под усиление на вторую часть сезона? Представим, что вы можете взять любого футболиста со всего мира.

– Так, ну Бруну Фернандеш не подходит под наш стиль игры (смеется). Даже не знаю. Пусть это будет Левандовски . Это хороший футболист, нам нужны голы.

– В оборону не нужно усиление?

– Нет, в обороне у нас все хорошо, – сказал форвард клуба из Воронежа.

«Факел » занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ с 14 очками после 18 игр.