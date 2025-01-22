Левандовски о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедшая игра, «Барса» боролась до конца. Эта победа важна для оставшейся части сезона»
В 7-м туре общего этапа каталонский клуб выиграл у «Бенфики» со счетом 5:4, уступая 1:3 и 2:4. Рафинья забил победный гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте.
«Сумасшедшая игра, но в итоге мы победили, и это главное. Мы подарили три гола «Бенфике», но при счете 4:4 у них был шанс выйти вперед.
«Барселоне» нужно понять, как стать лучше и в обороне, и в атаке. Сейчас мы можем насладиться, а дальше посмотрим, как все улучшить.
Мы боролись до конца, и эта победа может быть очень важна для оставшейся части сезона», – сказал Роберт Левандовски.
Поляка также спросили о спорном эпизоде в конце матча, когда «Бенфика» требовала пенальти за момент, возникший после подачи со стандарта, который предшествовал голевой контратаке «Барселоны».
«Я был уверен, что это не пенальти», – отметил нападающий «Барселоны» в эфире Movistar+.
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