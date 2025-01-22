Гасперини о 5:0 со «Штурмом»: «Аталанте» нужна была эта победа, мы еще не выигрывали в этом году. Попадание в топ-24 ЛЧ – отличное достижение»

Джан Пьеро Гасперини оценил победу «Аталанты» над «Штурмом» (5:0) в Лиге чемпионов.

Бергамаски гарантировали себе участие в стыковых матчах плей-офф.

«Нам нужна была эта победа, мы еще не выигрывали в этом году. Успех пришел в нужное время.

Мы хорошо выступаем [в Лиге чемпионов], несмотря на тяжелый календарь с домашними матчами против «Арсенала» и «Реала». Сегодня мы хотели решить все вопросы.

В первом тайме нас подводила техника, но потом мы стали контролировать игру. Попадание в топ-24 – отличное достижение, чего никто не гарантировал», – сказал тренер «Аталанты».