«Аталанта» – «Штурм». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Аталанта» примет «Штурм» в 7-м туре Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

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