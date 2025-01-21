Де Кетеларе вышел на 1-е место в списке ассистентов в ЛЧ. У хавбека «Аталанты» 4+5 по «гол+пас» в турнире – лучший результат среди бельгийских игроков в одном сезоне
Шарль де Кетеларе вышел в лидеры по числу ассистов в сезоне Лиги чемпионов.
В матче 7-го тура общего этапа против «Штурма» (5:0) полузащитник «Аталанты» отметился голом и результативной передачей.
Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету де Кетеларе 4 гола и 5 голевых передач – хавбек вышел на 1-е место в списке лучших ассистентов турнира. Он также установил рекорд по результативным действиям в ЛЧ за сезон среди бельгийских футболистов, обойдя Кевина де Брюйне, набравшего в турнире 8 очков по «гол+пас» в сезоне-2022/23.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем