Де Кетеларе вышел на 1-е место в списке ассистентов в ЛЧ. У хавбека «Аталанты» 4+5 по «гол+пас» в турнире – лучший результат среди бельгийских игроков в одном сезоне

Шарль де Кетеларе вышел в лидеры по числу ассистов в сезоне Лиги чемпионов.

В матче 7-го тура общего этапа против «Штурма » (5:0) полузащитник «Аталанты» отметился голом и результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету де Кетеларе 4 гола и 5 голевых передач – хавбек вышел на 1-е место в списке лучших ассистентов турнира. Он также установил рекорд по результативным действиям в ЛЧ за сезон среди бельгийских футболистов, обойдя Кевина де Брюйне , набравшего в турнире 8 очков по «гол+пас» в сезоне-2022/23.