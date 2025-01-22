Мотта про 0:0 с «Брюгге»: «Соперник всю игру ждал ошибок «Юве», у него почти не было шансов забить. Мы могли добиться большего. Наши форварды должны вносить больший вклад»

Тиаго Мотта призвал форвардов «Ювентуса» играть эффективнее.

Туринцы сыграли вничью в гостях у «Брюгге » в Лиге чемпионов – 0:0.

«У всех команд, которые сюда приезжали, возникали проблемы, потому что соперник очень хорошо обороняется и закрывается. Игра не была мучительной для нас, но в то же время мы создали недостаточно много моментов для того, чтобы победить.

Жаль, ведь мы могли добиться большего – при всем уважении к команде, которая в других матчах забивала благодаря контратаке, а затем хорошо защищалась.

У соперника почти не было возможностей забить, он всю игру ждал от нас ошибок.

Наконец-то начинают возвращаться после травм наши футболисты, особенно это касается атаки. Наши форварды должны вносить больший вклад в игру нашей команды», – сказал главный тренер «Ювентуса » в эфире Sky Sport Italia.