Мотта про 0:0 с «Брюгге»: «Соперник всю игру ждал ошибок «Юве», у него почти не было шансов забить. Мы могли добиться большего. Наши форварды должны вносить больший вклад»
Тиаго Мотта призвал форвардов «Ювентуса» играть эффективнее.
Туринцы сыграли вничью в гостях у «Брюгге» в Лиге чемпионов – 0:0.
«У всех команд, которые сюда приезжали, возникали проблемы, потому что соперник очень хорошо обороняется и закрывается. Игра не была мучительной для нас, но в то же время мы создали недостаточно много моментов для того, чтобы победить.
Жаль, ведь мы могли добиться большего – при всем уважении к команде, которая в других матчах забивала благодаря контратаке, а затем хорошо защищалась.
У соперника почти не было возможностей забить, он всю игру ждал от нас ошибок.
Наконец-то начинают возвращаться после травм наши футболисты, особенно это касается атаки. Наши форварды должны вносить больший вклад в игру нашей команды», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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