«Ювентус» в 16-й раз при Мотте сыграл вничью, в 6 последних матчах лишь одна победа. Дальше – «Наполи»
«Ювентус» выиграл лишь один из шести последних матчей.
Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Брюгге» (0:0) в Лиге чемпионов.
Также начиная с 29 декабря туринцы обменялись победами с «Миланом» и сыграли вничью с «Фиорентиной», «Торино» и «Аталантой».
За 30 матчей при новом тренере у «Ювентуса» 16 ничьих. В то же время у него лишь два поражения.
25 января «бьянконери» выступят в гостях у лидирующего в Серии А «Наполи».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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