«Ювентус» в 16-й раз при Мотте сыграл вничью, в 6 последних матчах лишь одна победа. Дальше – «Наполи»

«Ювентус» выиграл лишь один из шести последних матчей.

Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Брюгге » (0:0) в Лиге чемпионов.

Также начиная с 29 декабря туринцы обменялись победами с «Миланом» и сыграли вничью с «Фиорентиной», «Торино» и «Аталантой».

За 30 матчей при новом тренере у «Ювентуса » 16 ничьих. В то же время у него лишь два поражения.

25 января «бьянконери» выступят в гостях у лидирующего в Серии А «Наполи».