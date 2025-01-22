Альварес сделал дубль против «Байера», забив победный на 90-й минуте. У «Атлетико» 14 голов на 90-й и позднее в этом сезоне
Хулиан Альварес забил 6 голов в 7 матчах текущего сезона Лиги чемпионов.
«Атлетико» обыграл «Байер» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Форвард мадридского клуба Хулиан Альварес сравнял счет в этом матче на 52-й минуте, а на 90-й забил победный гол.
Таким образом, на счету аргентинца стало 6 голов в 7 матчах главного еврокубкового турнира.
Он побил свой рекорд: в составе «Манчестер Сити» Альварес забил 5 голов в 7 матчах в прошлом сезоне ЛЧ.
«Атлетико» забил 14 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.
В 12 последних играх на счету аргентинского нападающего 9 голов. Подробная статистика 24-летнего форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс”
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