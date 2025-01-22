Альварес сделал дубль против «Байера», забив победный на 90-й минуте. У «Атлетико» 14 голов на 90-й и позднее в этом сезоне

Хулиан Альварес забил 6 голов в 7 матчах текущего сезона Лиги чемпионов.

«Атлетико » обыграл «Байер » (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Форвард мадридского клуба Хулиан Альварес сравнял счет в этом матче на 52-й минуте, а на 90-й забил победный гол.

Таким образом, на счету аргентинца стало 6 голов в 7 матчах главного еврокубкового турнира.

Он побил свой рекорд: в составе «Манчестер Сити » Альварес забил 5 голов в 7 матчах в прошлом сезоне ЛЧ.

«Атлетико» забил 14 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.

В 12 последних играх на счету аргентинского нападающего 9 голов. Подробная статистика 24-летнего форварда – здесь .