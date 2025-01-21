«Краснодар» отдал нигерийца Давида Ндуку «Соколу» в аренду
«Краснодар» отдал Ифеани Давида Ндуку в аренду в саратовский «Сокол».
«Нигерийский полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Краснодару». Последние полтора сезона Ндука выступал за тульский «Арсенал». Добро пожаловать в Саратов!» – говорится в заявлении «Сокола».
21-летний полузащитник в текущем сезоне провел 2 матча в составе тульского «Арсенала» в Мелбет Первой лиге и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сокола»
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