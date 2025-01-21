«Краснодар» отдал нигерийца Давида Ндуку «Соколу» в аренду

«Краснодар» отдал Ифеани Давида Ндуку в аренду в саратовский «Сокол».

«Нигерийский полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Краснодару ». Последние полтора сезона Ндука выступал за тульский «Арсенал ». Добро пожаловать в Саратов!» – говорится в заявлении «Сокола ».

21-летний полузащитник в текущем сезоне провел 2 матча в составе тульского «Арсенала» в Мелбет Первой лиге и не отметился результативными действиями.