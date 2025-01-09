«Динамо» отдало Лепского в аренду в «Сокол» до конца сезона
«Динамо» объявило об уходе Ивана Лепского.
19-летний защитник переходит в «Сокол» на правах аренды до конца сезона.
Ранее сообщалось, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа.
В текущем сезоне Мир РПЛ Лепский провел за «Динамо» 3 матча и забил 1 гол.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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