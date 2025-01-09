«Динамо» отдало Лепского в аренду в «Сокол» до конца сезона

«Динамо» объявило об уходе Ивана Лепского.

19-летний защитник переходит в «Сокол » на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа.

В текущем сезоне Мир РПЛ Лепский провел за «Динамо » 3 матча и забил 1 гол.