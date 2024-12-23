«Краснодар» отдал хавбека молодежной сборной России Кучугуру «Уралу» в аренду
«Краснодар» отправил Дмитрия Кучугуру в «Урал».
20-летний полузащитник присоединился к команде, выступающей в Мелбет Первой лиге, на правах аренды до лета 2025 года.
На счету Кучугуры девять игр в составе молодежной сборной России, в них он забил три гола. За «Краснодар» в текущем сезоне он сыграл один раз, в Фонбет Кубке России.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Урала»
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