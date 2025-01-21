Ивелин Попов: «Абаскаль – не сильный специалист. К зарубежным тренерам в РПЛ есть терпение, когда у них нет результата, а к российским его очень мало. Это удивляет»
– Понимаете, зачем «Спартак» приглашал Гильермо Абаскаля? И слышали об этом специалисте до того, как он пришел в клуб?
– Я вижу, что в России есть свои сильные тренеры. Да, Дик Адвокат сотворил в России большой подвиг.
Но когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, там был Валерий Газзаев – отличный специалист. Видите, что Семак творит – 6 чемпионств подряд. Есть Курбан Бердыев и другие очень сильные тренеры.
Еще когда я играл, говорил, что в России есть хорошие специалисты и надо им больше им доверять, давать работать. Нужно, чтобы к ним было такое же терпение, как к иностранцам.
К зарубежным специалистам есть терпение, когда у них нет результата, а к российским терпения очень мало. И это меня удивляет, потому что, если брать в целом, их уровень высокий.
– И все же, если говорить именно про Абаскаля, вы понимаете, почему его пригласили? Он сильный специалист?
– Нет. Для меня это не сильный специалист. По тому, что я видел, мне непонятно.
Кто принимает эти решения и как выбирает кандидатуру? Наверное, это руководители, и надо к ним обращаться с таким вопросом, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов.
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