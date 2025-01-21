Поп-звезда Айтана опровергла слухи о романе с Беллингемом: «Как получилось, что за 17 дней у меня уже было три парня?»

Испанская поп-звезда Айтана опровергла слухи о романе с Джудом Беллингемом.

Ранее в прессе появились слухи об отношениях полузащитника «Реала » и Айтаны, которую видели на матчах команды на «Сантьяго Бернабеу».

«Как так получилось, что за 17 дней этого года у меня уже было три парня?» – написала в социальной сети 25-летняя испанская исполнительница.