Поп-звезда Айтана опровергла слухи о романе с Беллингемом: «Как получилось, что за 17 дней у меня уже было три парня?»
Испанская поп-звезда Айтана опровергла слухи о романе с Джудом Беллингемом.
Ранее в прессе появились слухи об отношениях полузащитника «Реала» и Айтаны, которую видели на матчах команды на «Сантьяго Бернабеу».
«Как так получилось, что за 17 дней этого года у меня уже было три парня?» – написала в социальной сети 25-летняя испанская исполнительница.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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