«Астон Вилла» купила защитника «Леванте» Гарсию за 7 млн евро
«Астон Вилла» подписала защитника «Леванте».
Английский клуб объявил о трансфере Андреса Гарсии. Срок действия контракта с 21-летним игроком не разглашается.
По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Гарсия провел 23 матча во всех турнирах, отличившись 3 голами и 3 ассистами.
Фото: https://www.avfc.co.uk/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
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