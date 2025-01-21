«Астон Вилла» купила защитника «Леванте» Гарсию за 7 млн евро

«Астон Вилла» подписала защитника «Леванте».

Английский клуб объявил о трансфере Андреса Гарсии. Срок действия контракта с 21-летним игроком не разглашается.

По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарсия провел 23 матча во всех турнирах, отличившись 3 голами и 3 ассистами.

Фото: https://www.avfc.co.uk/