«Жирона» хочет вернуть Эрика Гарсию зимой. Защитник «Барсы» провел в клубе прошлый сезон

«Жирона» хочет вернуть Эрика Гарсию в зимнее трансферное окно.

Защитник «Барселоны» провел прошлый сезон в команде на правах аренды. «Жирона», испытывающая серьезные трудности в обороне, очень ценит игрока, рассчитывая на него в качестве возможного пополнения.

Они уже были близки к тому, чтобы снова заполучить Гарсию в состав команды в летнее трансферное окно. Однако игрок остался в «Барсе» в связи с продолжительными травмами Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена .

Теперь ситуация совершенно иная: Пау Кубарси и Иньиго Мартинес хорошо зарекомендовали себя в качестве стартовых центральных защитников, а Араухо уже возвращается в состав. Таким образом, по данным Relevo, уход Эрика может стать вполне возможен, и «Жирона» уже работает над этим. Единственная причина, по которой каталонцы могут отказать в трансфере, заключается в том, что сейчас они рассматривают Эрика скорее как опорного полузащитника.

Отмечается, что следующие несколько дней будут ключевыми для решения данного вопроса.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 11 матчей в Ла Лиге , отметившись одной результативной передачей. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь .