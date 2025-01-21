В ЦСКА уверены в подписании 18-летнего хавбека «Фламенго» Лоррана. Сделка близка к завершению («Чемпионат»)
ЦСКА близок к приобретению 18-летнего атакующего хавбека «Фламенго» Лоррана.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сумма трансфера должна составить меньше 8 миллионов евро. В ЦСКА уверены, что смогут дожать сделку, и планируют заключить ее максимум к следующей неделе», — добавил источник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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