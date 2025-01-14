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ЦСКА предлагал 5 млн евро за Лоррана из «Фламенго». Бразильцы не продали 18-летнего хавбека (Globo)

ЦСКА не смог подписать игрока «Фламенго».

Московский клуб предлагал 5 миллионов евро за атакующего полузащитника Лоррана, но получил отказ, сообщает Globo. Бразильский клуб оценивает 18-летнего футболиста в более крупную сумму. 

Переход игрока в другую команду не исключен, если потенциальные покупатели сделают более выгодное предложение. «Фламенго» хочет получить процент от будущей перепродажи хавбека. 

Лорран провел 32 матча за бразильскую команду во всех турнирах и забил 2 гола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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