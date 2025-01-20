ЦСКА улучшил предложение по Лоррану до 8 млн евро. Хавбек «Фламенго» согласился на переход (Вене Касагранде)

ЦСКА работает над трансфером Лоррана.

Ранее сообщалось , что «Фламенго » отказался продавать 18-летнего полузащитника за 5 миллионов евро.

Московский клуб увеличил предлагаемую сумму до 8 млн евро за 80% прав на футболиста, сообщает журналист Вене Касагранде. Переговоры становятся активнее, переход игрока в состав армейцев не исключен.

«Фламенго», которому принадлежат 70% прав на хавбека, ведет переговоры с «Мадурейрой», владеющей остальными 30%, относительно разделения вырученных средств, если сделка с ЦСКА будет закрыта.

Сам Лорран уже принял предложение российского клуба.