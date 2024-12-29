Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма» на матче с «Юве». Игру приостанавливали на 2 минуты

Душан Влахович подвергся оскорблениям во время матча с «Фиорентиной».

«Ювентус » принимает клуб из Флоренции в 18-м туре Серии А (1:1, перерыв).

На 7-й минуте фанаты гостей стали выкрикивать оскорбления в адрес сербского форварда хозяев, называя его «цыганом». Главный арбитр Маурицио Мариани был вынужден приостановить игру на две минуты.

После возобновления матча оскорбления продолжились – болельщики «Фиорентины» называли Влаховича «куском дерьма».

Напомним, Душан выступал за «фиалок» с 2018 по 2022 год, после чего перешел в туринский клуб.