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  • Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма» на матче с «Юве». Игру приостанавливали на 2 минуты
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Фанаты «Фиорентины» называли Влаховича «цыганом» и «куском дерьма» на матче с «Юве». Игру приостанавливали на 2 минуты

Душан Влахович подвергся оскорблениям во время матча с «Фиорентиной».

«Ювентус» принимает клуб из Флоренции в 18-м туре Серии А (1:1, перерыв). 

На 7-й минуте фанаты гостей стали выкрикивать оскорбления в адрес сербского форварда хозяев, называя его «цыганом». Главный арбитр Маурицио Мариани был вынужден приостановить игру на две минуты. 

После возобновления матча оскорбления продолжились – болельщики «Фиорентины» называли Влаховича «куском дерьма». 

Напомним, Душан выступал за «фиалок» с 2018 по 2022 год, после чего перешел в туринский клуб. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoЮвентус
болельщики
logoДушан Влахович
logoФиорентина
Маурицио Мариани
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