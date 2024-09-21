Александр Тарханов: «Наш футбол деградирует – мало россиян. Вспомните наши победы в еврокубках – там играли русские ребята. Надо доверять отечественным игрокам и тренерам»

Александр Тарханов высказался о деградации российского футбола.

«Наш футбол деградирует – играет мало россиян.

В этом плане мы сейчас действительно уступаем другим. Посмотрите на количество иностранцев в «Краснодаре » – там 8 легионеров, в «Спартаке» еще более-менее, а в «Зените » тоже играют преимущественно не наши футболисты. Как сказал Фетисов, во время изоляции надо доверять отечественным игрокам. Если вспомните наши победы в еврокубках, то там играли русские ребята, и все было нормально.

Нужно еще отдавать предпочтение российским тренерам в нашем футболе – все видели работу Абаскаля в «Спартаке », он развалил команду. Если и брать иностранных специалистов, то по примеру Станковича – нужно, чтобы они еще доверяли российским футболистам», – заявил бывший главный тренер «Урала».