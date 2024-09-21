Александр Тарханов: «Наш футбол деградирует – мало россиян. Вспомните наши победы в еврокубках – там играли русские ребята. Надо доверять отечественным игрокам и тренерам»
Александр Тарханов высказался о деградации российского футбола.
«Наш футбол деградирует – играет мало россиян.
В этом плане мы сейчас действительно уступаем другим. Посмотрите на количество иностранцев в «Краснодаре» – там 8 легионеров, в «Спартаке» еще более-менее, а в «Зените» тоже играют преимущественно не наши футболисты. Как сказал Фетисов, во время изоляции надо доверять отечественным игрокам. Если вспомните наши победы в еврокубках, то там играли русские ребята, и все было нормально.
Нужно еще отдавать предпочтение российским тренерам в нашем футболе – все видели работу Абаскаля в «Спартаке», он развалил команду. Если и брать иностранных специалистов, то по примеру Станковича – нужно, чтобы они еще доверяли российским футболистам», – заявил бывший главный тренер «Урала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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