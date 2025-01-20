Хавбек «Пари НН» Майга: «Чемпионат России идет после топ-5 лиг. Даже в наше время он сильнее того же португальского»
Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга высоко оценил уровень Мир РПЛ.
Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года, в котором чемпионат России занял 73-е место.
– Как оценишь уровень РПЛ?
– Я рад, что у нас такой хороший уровень.
Люди могут сравнивать лигу с 2018‑м годом. Тогда было много иностранцев, которые были сильнее, чем сейчас. Но даже в наше время наш чемпионат сильнее того же португальского. После топ‑5 лиг идет чемпионат России, – сказал Майга.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем