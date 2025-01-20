Хавбек «Пари НН» Майга: «Чемпионат России идет после топ-5 лиг. Даже в наше время он сильнее того же португальского»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга высоко оценил уровень Мир РПЛ.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS ) опубликовала рейтинг сильнейших лиг 2024 года, в котором чемпионат России занял 73-е место .

– Как оценишь уровень РПЛ?

– Я рад, что у нас такой хороший уровень.

Люди могут сравнивать лигу с 2018‑м годом. Тогда было много иностранцев, которые были сильнее, чем сейчас. Но даже в наше время наш чемпионат сильнее того же португальского. После топ‑5 лиг идет чемпионат России, – сказал Майга .