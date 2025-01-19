Карло Анчелотти: «Реал» критикуют жестче других. Свист на «Бернабеу» задевает, это значит, что фанаты недовольны»
Карло Анчелотти высказался о критике в адрес «Реала».
«Да, я думаю, что «Реал» критикуют жестче, чем другие команды. Но критика бывает разная. Свист [на «Бернабеу»] – это та критика, которая задевает. Это значит, что фанаты недовольны, и это мотивирует.
Это сигнал проснуться. Игра против «Сельты» помогла нам пробудиться, и мы показали свои сильные стороны», – сказал главный тренер «Реала» после разгрома «Лас-Пальмаса» (4:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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