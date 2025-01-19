Сульшер заработает 3,6 млн евро за полтора года в «Бешикташе»
Президент «Бешикташа» озвучил зарплату Оле-Гуннара Сульшера.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил турецкую команду на этой неделе, заключив контракт на срок до лета 2026 года.
Руководитель «Бешикташа» Сердал Адали сообщил, что норвежцу за этот период заплатят 3,6 млн евро.
Сульшер – в «Бешикташе». Три года отдыхал от «МЮ», не поехал в СА и соскучился по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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