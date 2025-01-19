Сульшер заработает 3,6 млн евро за полтора года в «Бешикташе»

Президент «Бешикташа» озвучил зарплату Оле-Гуннара Сульшера.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил турецкую команду на этой неделе, заключив контракт на срок до лета 2026 года.

Руководитель «Бешикташа » Сердал Адали сообщил, что норвежцу за этот период заплатят 3,6 млн евро.

Сульшер – в «Бешикташе». Три года отдыхал от «МЮ», не поехал в СА и соскучился по футболу