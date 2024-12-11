  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сульшер отказался возглавить «Мольде». Норвежец без работы с 2021-го после отставки из «МЮ»
8

Сульшер отказался возглавить «Мольде». Норвежец без работы с 2021-го после отставки из «МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер отказался возглавить «Мольде».

В воскресенье клуб уволил Эрлинга Моэ с поста тренера после того, как «Мольде» финишировал 5-м в чемпионате Норвегии. Сульшеру поступило предложение, однако 51-летний специалист не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал с 2011 по 2014 год, а также с 2015-го по 2018-й.

Сульшер находится без работы с ноября 2021 года, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: VG
logoОле-Гуннар Сульшер
отставки
logoвысшая лига Норвегия
logoМольде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Этот выбор стал ошибочным для всех. Первым делом ассистент спросил у меня, как мы будем защищаться»
15212 ноября, 19:30
Сульшер – лучший тренер «МЮ» после ухода Фергюсона по версии Goal. Моуринью – 2-й, тен Хаг – 3-й
2524 октября, 16:10
Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»
4422 октября, 10:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хлусевич интересен «Зениту» и «Динамо» (Иван Карпов)
2824 минуты назад
Победы «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ, закупка билетов на шоу Навки и Плющенко, Сафонов остался в запасе и проиграл суд по алиментам, «Зенит» может взять Садулаева, орден Вяльбе и другие новости
11сегодня, 06:10
Добавьте спорт в свою карьеру! Присоединяйтесь к команде Fonbet и делайте лучшие проекты — Матчи Звезд, Fonbase, «Доброфура» и многие другие
сегодня, 06:00Спецпроект
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 
12сегодня, 04:48
Kubernetes, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 04:00Вакансия
Батраков о спаде «Локо»: «Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась» 
21сегодня, 02:58
Зорин интересен «Акрону» и «Пари НН». 20-летний хавбек «Спартака» провел 4 матча в сезоне РПЛ
14сегодня, 02:29
Беллингем о 3:2 с «Аталантой»: «Реал» чувствует облегчение после этой победы. Во 2-м тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы отлично справились» 
13сегодня, 01:54
Компани о 5:1 с «Шахтером»: «Бавария» доминировала, но всегда можно играть лучше. Мы могли выиграть 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру»
12вчера, 22:57
Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. «Аталанта» смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»
40вчера, 22:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
212 минут назад
Макгиди об Эмери в «Спартаке»: «Видел, что он реально хороший тренер. Унаи еще 10 лет назад делал то, что сейчас признано в качестве стандартов в мировом футболе»
546 минут назад
«Милан» – «Црвена Звезда». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 06:02
«Арсенал» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 05:30
Защитник «Спартака» Чернов о победной серии из 6 игр: «Выиграли пару матчей и обрели уверенность. Станкович – отличный мотиватор, способен найти нужные слова, подбодрить» 
3сегодня, 05:18
«Атлетико» – «Слован». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:00
Агент о будущем Койта: «В ЦСКА сказали, что Секу нужен команде» 
8сегодня, 04:32
«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и защитника «Баварии» Боэ (Fanatik)
2сегодня, 04:19
Тетрадзе стал спортивным директором «Уфы». Клуб идет 15-м в Первой лиге
1сегодня, 03:55
Гендиректор «Пари НН» о 12-м месте: «Есть уверенность, что сохраним прописку в РПЛ. После зимней паузы выйдем существенно обновленными» 
4сегодня, 03:39