Сульшер отказался возглавить «Мольде». Норвежец без работы с 2021-го после отставки из «МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер отказался возглавить «Мольде».

В воскресенье клуб уволил Эрлинга Моэ с поста тренера после того, как «Мольде » финишировал 5-м в чемпионате Норвегии. Сульшеру поступило предложение, однако 51-летний специалист не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал с 2011 по 2014 год, а также с 2015-го по 2018-й.

Сульшер находится без работы с ноября 2021 года, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед».