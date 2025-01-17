Сульшер возглавил «Бешикташ». Контракт – до 2026 года
Оле-Гуннар Сульшер возглавил «Бешикташ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт специалиста рассчитан до 2026 года.
Норвежский тренер прибыл в Стамбул, где его встретило руководство клуба. Сульшер также пообщался с прессой перед тем, как покинуть аэропорт.
«Мне очень приятно быть здесь. Здорово, что в этом замечательном клубе собралось так много людей.
У нас состоялись первые встречи. Я с нетерпением жду начала своей работы. Здорово находиться в этом замечательном городе», – сказал Сульшер.
После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 20 очков. Сульшер после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в 2021 году находился без тренерской работы.
Фото: bjk.com.tr
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бешикташа»
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