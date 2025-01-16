Сульшер возглавит «Бешикташ» перед игрой с «Атлетиком» (Sports Digitale)
Оле-Гуннар Сульшер может продолжить тренерскую карьеру в Турции.
Sports Digitale утверждает, что норвежец в ближайшее время возглавит «Бешикташ».
Ожидается, что 51-летний специалист будет следить за игрой команды против «Самсунспора» (18 января) с трибуны, а сам приступит к работе перед встречей с «Атлетиком» в Лиге Европы (22 января).
После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ» идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 20 очков. Сульшер после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в 2021 году находится без тренерской работы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports Digitale
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