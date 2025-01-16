Сульшер возглавит «Бешикташ» перед игрой с «Атлетиком» (Sports Digitale)

Оле-Гуннар Сульшер может продолжить тренерскую карьеру в Турции.

Sports Digitale утверждает, что норвежец в ближайшее время возглавит «Бешикташ».

Ожидается, что 51-летний специалист будет следить за игрой команды против «Самсунспора » (18 января) с трибуны, а сам приступит к работе перед встречей с «Атлетиком » в Лиге Европы (22 января).

После 18 туров чемпионата Турции «Бешикташ » идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 20 очков. Сульшер после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в 2021 году находится без тренерской работы.