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  • Саттон об «МЮ»: «Они просто хлам. Аморим не виноват, не думаю, что его ждет отставка, но когда вратарь продолжает пропускать прямыми ударами с углового – это детский уровень, это не помогает»
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Саттон об «МЮ»: «Они просто хлам. Аморим не виноват, не думаю, что его ждет отставка, но когда вратарь продолжает пропускать прямыми ударами с углового – это детский уровень, это не помогает»

Крис Саттон критически высказался по адресу «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что Аморима ждет отставка, но когда вратарь продолжает пропускать прямыми ударами с углового – это действительно не помогает, это детский уровень.  

Помню, такое случилось, когда я смотрел игру своего сына, которому еще не было 15 и он пропустил с углового. Я сказал ему, что такого никогда не увидишь в исполнении профессионального вратаря, но это случилось с «Манчестер Юнайтед» дважды в течение двух недель – сначала с Алтаем Байындыром, а затем с Андре Онана. Такое не выдумаешь.

Их фанаты налетают на меня в соцсетях, когда я говорю, что клуб проиграет, так что я немного струсил и заявил, что они сыграют вничью (с «Ньюкаслом» –  Спортс’‘), хотя я нутром чуял, что их ждет поражение.

Это должно прекратиться, потому что они просто хлам. Аморим в этом не виноват, мы оценим его, когда он получит возможность привести своих игроков, но сейчас приходится говорить о том, что есть, а это очень слабая команда», – заявил бывший нападающий «Челси».

Аморим проиграл 5 из 8 первых матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Это худший результат за 103 года

«МЮ» пропустил после прямых ударов с угловых дважды за неделю

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoАлтай Байындыр
logoАндре Онана
Крис Саттон
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