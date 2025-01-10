Жена Велы сообщила, что их дом в Малибу сгорел из-за пожаров в Лос-Анджелесе: «Мы в безопасности, но все еще в шоке от происходящего. Очень грустно и страшно видеть, как все горит»
Дом Карлоса Велы сгорел из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
Об этом Сайоа Каньибано, жена хавбека «Лос-Анджелеса» и сборной Мексики, сообщила в социальных сетях.
Лесные пожары начались в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. После огонь распространился на Малибу и курортный город Санта-Моника. Сейчас в окрестностях Лос-Анджелеса полыхают 5 крупных пожаров. В результате возгораний погибли 10 человек, пострадали по меньшей мере 10 тысяч зданий.
«Наш прекрасный дом в Малибу сгорел вчера. Мы все еще в шоке от всего происходящего.
Очень грустно и страшно видеть, как все горит. Отвечая на все обеспокоенные сообщения – мы в безопасности. Шлю большую любовь всем пострадавшим и надеюсь, что им скоро удастся потушить пожар», – написала Каньибано в инстаграме.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fox Sports
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