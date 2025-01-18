Консейсау о 0:2 от «Ювентуса»: «Милан» не хотел победить и мог пропустить больше. Нам нужно, чтобы дома был пустой холодильник, чтобы мы были голоднее»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги игры с «Ювентусом».

«Россонери» потерпели поражение со счетом 0:2 в 21-м туре Серии А.

«Первый тайм был равным, второй – другим. «Ювентус » был голоднее, мы могли пропустить больше. Я несу ответственность. Первый шаг к победе в матче – это желание выиграть, сегодня мы этого не хотели. Сейчас январь, у нас не должно закачиваться топливо.

Нам нужно, чтобы дома был пустой холодильник, чтобы мы были голоднее. Я тренировал другие команды, поменьше, которые не были так хороши в плане техники, но у них было невероятное желание.

Нам нужно расти, а если мы играем за «Милан », то тем более. Нам нужно дать себе повод для гордости. В перерыве мне не удалось привить ребятам желание отреагировать.

Мы не можем всегда полагаться на самых опытных игроков. У каждого есть свои обязанности. Мы не должны возлагать всю ответственность на Леау , Тео или Меньяна . Очевидно, что они не должны уклоняться от ответственности, но ее груз лежит на плечах каждого.

Я знаю, что происходит, я играл двадцать пять лет. В такие моменты винят тех, у кого больше опыта, но никто не должен уходить от ответственности», – сказал Консейсау .