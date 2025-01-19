Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»

Испанский полузащитник «Ариса» поделился ожиданиями от матча с ПАОК.

Команды встретятся в Салониках сегодня в 19-м туре чемпионата Греции, матч начнется в 20:00 мск. Спортс’’ покажет игру в прямом эфире .

«Мы переживаем негативный период, время реагировать. Сейчас самое подходящее время сделать это – в дерби с ПАОК. Мы точно знаем, какую тактику выберем, мы работали над этим всю неделю. Но это дерби, такие матчи выигрываются со страстью в сердце.

С первого дня этой недели здесь витает дух дерби, наши тренировки изменились. Мы знаем, что это очень важный матч для болельщиков. Мы должны выходить на поле и биться за каждый мяч с первых минут», – заявил Мончу.

ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Арис» 5-й, между командами 6 очков. Оба клуба не выигрывают три матча подряд: ПАОК уступил «Панатинаикосу» и «Волосу», а также вылетел из Кубка Греции от АЕК. «Арис» проиграл в лиге «Астерасу», ОФИ и «Олимпиакосу».

Прямой эфир из Салоник – на Спортсе’’ сегодня в 20:00 мск. Игру «Арис» – ПАОК прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.