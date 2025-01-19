Мерсон о Парти в моменте гола Уоткинса «Арсеналу»: «Ужасно сыграл, должен был бежать за ним. Это невообразимо и не принесет чемпионских титулов»

Пол Мерсон раскритиковал игру Томаса Парти в матче с «Астон Виллой».

«Арсенал » и «Астон Вилла » сыграли вничью (2:2) в 22-м туре АПЛ.

Полузащитник Парти, игравший на позиции правого защитника вместо Юрриена Тимбера , переведенного в центр защиты из-за травмы Вильяма Салиба , опекал Олли Уоткинса. В моменте со сравнявшим счет голом «Астон Виллы» он оставил Уоткинса бежать к воротам, и нападающий нанес удар с лета.

«Парти ужасно сыграл в эпизоде со вторым голом «Виллы». Выиграть любую лигу сложно, играя каждую неделю. Кто угодно может выиграть кубок, жеребьевка может принести вам Кубок Англии и Кубок английской лиги, но АПЛ идет каждую неделю, и нужно быть готовым поставить себя на позицию и защищаться.

Он играл за «Атлетико», одну из самых дисциплинированных оборонительных команд в Европе. Он опорный полузащитник, должен видеть опасность, но сыграл так. Нельзя так поступать, когда это опекаемый тобой соперник. Это не принесет чемпионских титулов. То, что он сделал, невообразимо.

Он должен был бежать за ним. Вы участвуете в гонке за чемпионский титул. Нужно брать на себя ответственность, но он оставляет его. Вы не увидите худшей игры в обороне в моменте гола, чем эта, за все выходные», – заявил экс-игрок «Арсенала».