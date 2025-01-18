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Мотта о 2:0 с «Миланом»: «Благодарю ребят, они растут. «Ювентус» на каждой тренировке работает, чтобы побеждать»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о победе над «Миланом».

Туринский клуб выиграл матч 21-го тура Серии А со счетом 2:0. 

«Мы каждый день работаем, чтобы побеждать, на каждой тренировке. Перед сегодняшним матчем мы провели много работы, мы сыграли хорошо. Я благодарю своих ребят, которые растут и добились таких результатов.

В последнем матче против «Аталанты» мы допустили несколько технических ошибок, которые придали уверенности сопернику. Сегодня мы играли на высоком уровне. Это помогает психологически, потому что соперники понимают, что им противостоит команда, которая играет в хороший футбол.

Мы хотели играть агрессивно, а также помешать спокойствию Меньяна при игре ногами, потому что он часто бывает свободен, когда мяч у него. Ребята отлично справились, и я рад, что все получилось», – сказал Мотта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
logoМилан
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoМайк Меньян
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