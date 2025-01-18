«Леганес» – первая команда, обыгравшая «Барселону» и «Атлетико» в этом сезоне
«Леганес» первым обыграл «Барселону» и «Атлетико» в этом сезоне.
Сегодня команда Борхи Хименеса одержала победу над «матрасниками» в 20-м туре Ла Лиги – 1:0. 15 декабря «Леганес» одолел «блауграну» с таким же счетом.
Больше никому не удавалось победить обе эти команды в текущем сезоне.
«Леганес» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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