«Леганес» – первая команда, обыгравшая «Барселону» и «Атлетико» в этом сезоне

«Леганес» первым обыграл «Барселону» и «Атлетико» в этом сезоне.

Сегодня команда Борхи Хименеса одержала победу над «матрасниками» в 20-м туре Ла Лиги – 1:0. 15 декабря «Леганес » одолел «блауграну» с таким же счетом.

Больше никому не удавалось победить обе эти команды в текущем сезоне.

«Леганес» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка.