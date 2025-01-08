«Реал» сыграет с «Сельтой» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Бетисом», «Атлетико» – с «Эльче»
Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании.
По результатам жеребьевки определились следующие соперники:
«Понтеведра» – «Хетафе»
«Оуренсе» – «Валенсия»
«Реал» – «Сельта»
«Барселона» – «Бетис»
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»
«Атлетик» – «Осасуна»
Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 14 по 16 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт RFEF в X
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