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«Реал» сыграет с «Сельтой» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Бетисом», «Атлетико» – с «Эльче»

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании.

По результатам жеребьевки определились следующие соперники:

«Понтеведра» – «Хетафе»

«Оуренсе» – «Валенсия»

«Альмерия» – «Леганес»

«Эльче» – «Атлетико»

«Реал» – «Сельта»

«Барселона» – «Бетис»

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

«Атлетик» – «Осасуна»

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 14 по 16 января.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт RFEF в X
logoКубок Испании
logoХетафе
logoЭльче
Оуренсе
Д4 Испания
logoРайо Вальекано
logoАтлетико
logoД3 Испания
logoОсасуна
logoБетис
logoД2 Испания
logoВаленсия
logoАтлетик
logoЛеганес
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoПонтеведра
logoСельта
logoАльмерия
logoРеал Мадрид
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