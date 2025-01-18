«Наполи» отдал хавбека Дзербина «Венеции» в аренду с выкупом при сохранении места в Серии А

«Венеция» арендовала полузащитника «Наполи».

Алессио Дзербин присоединился к новой команде на срок до конца сезона с обязательным выкупом при определенных условиях.

Инсайдер Николо Скира сообщает , что «Венеция » должна будет оформить переход хавбека на постоянной основе в том случае, если сохранит место в Серии А.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: veneziafc.it