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«Наполи» отдал хавбека Дзербина «Венеции» в аренду с выкупом при сохранении места в Серии А

«Венеция» арендовала полузащитника «Наполи».

Алессио Дзербин присоединился к новой команде на срок до конца сезона с обязательным выкупом при определенных условиях.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что «Венеция» должна будет оформить переход хавбека на постоянной основе в том случае, если сохранит место в Серии А.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: veneziafc.it

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Венеции»
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