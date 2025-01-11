«Наполи» арендовал у «Борнмута» хавбека Биллинга с правом выкупа за 9-10 млн евро

«Наполи» объявил о трансфере Филипа Биллинга.

Полузащитник арендован у «Борнмута» с опцией выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приобрести датчанина можно будет за 9-10 млн евро.

В этом сезоне Биллинг принял участие в 10 матчах АПЛ, в прошлом – в 29 (2 гола и 2 голевых паса). Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Изображение: sscnapoli.it