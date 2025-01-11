«Наполи» арендовал у «Борнмута» хавбека Биллинга с правом выкупа за 9-10 млн евро
«Наполи» объявил о трансфере Филипа Биллинга.
Полузащитник арендован у «Борнмута» с опцией выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приобрести датчанина можно будет за 9-10 млн евро.
В этом сезоне Биллинг принял участие в 10 матчах АПЛ, в прошлом – в 29 (2 гола и 2 голевых паса). Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: sscnapoli.it
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Наполи»
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