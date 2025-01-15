Черчесов о голкиперах «Спартака»: «Требуется не просто хорошо ловить, нужно породу иметь. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе. Почему Селихов затерялся – это непонятно»
«Я же в «Спартаке» играл в воротах и знаю, что требуется не просто хорошо ловить. Нужно породу иметь, чтобы в «Спартаке» играть в воротах и выдерживать давление.
Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России – это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать – комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.
Меня расстраивает ситуация с Селиховым. Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно», – сказал бывший вратарь и тренер красно-белых, сейчас возглавляющий сборную Казахстана.
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