Черчесов о голкиперах «Спартака»: «Требуется не просто хорошо ловить, нужно породу иметь. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе. Почему Селихов затерялся – это непонятно»

Станислав Черчесов высказался о вратарях «Спартака».

«Я же в «Спартаке » играл в воротах и знаю, что требуется не просто хорошо ловить. Нужно породу иметь, чтобы в «Спартаке» играть в воротах и выдерживать давление.

Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России – это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать – комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.

Меня расстраивает ситуация с Селиховым . Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно», – сказал бывший вратарь и тренер красно-белых, сейчас возглавляющий сборную Казахстана.