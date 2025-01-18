Ханси Флик не стал комментировать судейство после матча «Реала».

«Реал » обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.

«Никогда, никогда не высказываю мнение о Кубке Испании, судействе. Принимаю все как есть.

Что касается матча, я смотрел игру. Я был заинтересован, но мне нечего сказать», – сказал главный тренер «Барселоны».