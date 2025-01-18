Флик о матче «Реала» и «Сельты»: «Никогда не высказываю мнение о судействе. Принимаю все как есть»
Ханси Флик не стал комментировать судейство после матча «Реала».
«Реал» обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2. В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.
«Никогда, никогда не высказываю мнение о Кубке Испании, судействе. Принимаю все как есть.
Что касается матча, я смотрел игру. Я был заинтересован, но мне нечего сказать», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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