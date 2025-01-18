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«Лукойл» планирует построить арену на 4 500 мест и Дворец спорта рядом со стадионом «Спартака»

«Лукойл» планирует построить стадион на 4 500 мест и Дворец спорта рядом с «Лукойл Ареной».

Возведение Дворца спорта «Спартак-Москва» может начаться в этом году. Это будет 5-этажный спорткомплекс, на крыше которого разместят футбольные поля. Внутри — детский, малый и большой крытые футбольные манежи, тренировочный мультимедиа-зал, фитнес-центр, спортзал, киберспортивный клуб.

«Сейчас у нас по проекту на кровле есть поле, но без трибун – тренировочное. Также там будут падел-корты. Рядом с дворцом – стадион на 500 посадочных мест. 

А вот через дорогу, где сейчас база «Спартака», запланирован стадион на 4,5 тысячи мест. Он заменит стадион Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках, там останется только небольшая арена на 500 мест. Но это очень далекая история. Пока мы не перешли к ее проектированию», – сказала руководитель проекта творческого производственного объединения «Прайд» Евгения Афанасьева.

«Мы презентуем обновленную концепцию дворца спорта. Проект уже прошел рабочее рассмотрение у мэра Москвы Сергея Собянина и у главного архитектора города Сергея Кузнецова. Собственно, поэтому мы позиционируем эти визуализации как основополагающие и разрабатываем проектную документацию. 

Помимо нестандартных архитектурных решений, хочется отметить уникальность многофункционального наполнения здания. Это позволит в большей степени обеспечить качественной футбольной инфраструктурой как юных воспитанников академии «Спартака», так и просто любителей спорта», – добавила Афанасьева.

Фото: bookmaker-ratings.ru

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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