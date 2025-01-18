«Сервис в России лучший в мире. По крайней мере в Москве и Казани». Защитник «Рубина» Нижегородов о комфорте

Константин Нижегородов назвал сервис в России лучшим в мире.

— Как провели отпуск между последним матчем перед паузой и первым зимним сбором?

— Замечательно. Провел отпуск с родными и близкими. С родителями отмечали Новый год в горах в Австрии. Потом поехал в Мюнхен к сборам.

— В горах позволяете себе кататься на лыжах? Или по контракту с клубом не положено?

— Не положено. В клубе все профессионалы, поэтому никто не будет рисковать своим здоровьем. Просто вдохновлялись природой — там в горах очень красиво. Наслаждались временем вместе с семьей.

— А вообще когда-либо катались на горных лыжах?

— Катался в детстве, когда был маленький. Мне очень нравится тамошняя природа и зима вообще. Но сейчас в связи со своим родом деятельности не могу позволить себе кататься на горных лыжах.

— Поскольку часто бываете в Австрии и Германии, можете сравнить, насколько там комфортнее жить в сравнении с Россией?

— В каком плане?

— В плане цен и сервиса.

— Понятно, что в Европе немного большие траты в плане цен. Там дороже жизнь, чем у нас. А сервис у нас самый лучший в мире. По крайней мере в Москве и Казани.

— В сравнении с Австрией и Германией?

— Мне кажется, в сравнении со всем миром, – сказал защитник «Рубина».